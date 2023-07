Sanremo 2024 | Amadeus svela le date e la novità | i cantanti saranno co-conduttori

(Di domenica 9 luglio 2023) In collegamento al Tg1, il conduttore e direttore artistico ha annunciato che il Festival sarà dal 6 al 10 febbraio. Cambia anche il sistema di votazione

... sono le principali novità della 74esima edizione del Festival diche andrà in onda su ... Domani sarà online il regolamento dell'edizionedel festival. 'Innanzitutto la prima sera, martedì ....rai.it) in onda, in diretta su Rai 1, dal 6 al 10 febbraio. A cambiare sarà l`ordine di esibizione degli artisti durante le prime serate, la serata 'cover', la giuria e il numero degli ...Sabato la serata finale con la canzone vincitrice del Festival di'. L'ultima novità, annuncia Amadeus, 'riguarda le giurie: oltre al televoto e alla sala stampa ci sarà la giuria delle ...

Amadeus e l'annuncio svolta sul Festival di Sanremo 2024: «Gli artisti saranno co-conduttori» Open

La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice di Sanremo 2024. Il regolamento della 74/a edizione del Festival di ...Amadeus ha annunciato oggi al Tg1 la pubblicazione del Regolamento di Sanremo 2024, la 74esima edizione del Festival della canzone italiana.