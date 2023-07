Sanremo 2024 | Amadeus annuncia al Tg 1 tutte le clamorose novità che riguardano i co-conduttori | regolamento | giuria e cover

(Di domenica 9 luglio 2023) Pochi minuti fa, durante il TG 1,hato alcunechela prossima edizione del Festival di. Ecco le parole del conduttore, nonché direttore artistico: A proposito di musica devo dirvi che domani esce ildella settantaquattresima edizione del Festival diche andrà in onda ovviamente su Rai Uno dal 6 al 10 febbraio 2014. La prima sera quella del 6 febbraio ascolteretele canzoni in gara. Sarà una serata imperdibile. Altre due sere, mercoledì e giovedì. I brani verranno divisi. Quindi metà mercoledì metà giovedì. Ma attenzione! I cantanti che mercoledì non canteranno saranno i codel Festival di ...

Per quanto riguarda il numero dei campioni in gara,prevederà 26 cantanti (compresi i 3 finalisti diGiovani). Durante la Prima Serata le 26 canzoni in gara verranno votate dalla ...Questo sarà il Festival di. Amadeus l'ha annunciato al Tg1 delle 13.30 di oggi, 9 luglio 2023. Il regolamento completo sarà disponibile da domani, ma il conduttore ha rivelato alcune anticipazioni in vista della ...Domenica 9 luglio Amadeus è spuntato al Tg Uno per dare delle importanti notizie sul Festival di. Non è uno scherzo: nonostante manchino 7 mesi alla kermesse, sono già iniziati gli annunci. Tramite un video, il direttore artistico del concorso canoro più famoso d'Italia ha rivelato i ...

Rai: Sanremo, il Regolamento del 74° Festival della Canzone Italiana.Tra le novità il ruolo degli Artisti, una nuova Giuria, i criteri di scelta della Cover ...Martedì 6 febbraio, nella prima sera, "ascolterete tutte le canzoni in gara, e sarà una serata imperdibile", ha spiegato Amadeus. Mercoledì e giovedì i ...