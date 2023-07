Sandro Tonali? La fidanzata sconvolta e a bocca aperta | davanti a lei | Video

(Di domenica 9 luglio 2023) Ha ufficialmente voltato pagina,: è a Newcastle per la sua nuova e strapagata avventura in Premier League. Il Milan, insomma, ora è soltanto un lontano ricordo. I Magpies per averlo hanno sborsato oltre 70 milioni per il cartellino mentre al centrocampista di Lodi hanno offerto un contratto di 6 anni a 8 milioni più di 2 di bonus a stagione. Insieme a, a Newcastle, ecco laGiulia Pastore, che lo ha accompagnato nel suo primo viaggio in terra inglese. E nel corso di questa prima visita, Giulia è rimasta a. Letteralmente. Già, perché il Newcastle ora disponde di una quantità di denari assai consistente, complice il cambio di proprietà. E il centro d'allenamento a Benton, nel Tyneside, mostra alla perfezione quali siano le possibilità ...

Non faranno più parte del gruppo Zlatan Ibrahimovic, che ha dato l'addio al calcio, Brahim Diaz tornato al real Madrid epassato al Newcastle. Sono però già a rrivati in rossonero il ......in qualunque settore in grado di lavare la reputazione pubblica dell'Arabia Saudita di Federico Giuliani I l trasferimento da 80 milioni di euro che ha portato il calciatore italiano...Dopo aver preso Ruben Loftus - Cheek dal Chelsea, il Milan è sempre più vicino a completare l'acquisto di Tijjani Reijnders , da tempo individuato come l'erede divolato in Premier League al Newcastle. Buoni segnali per il Diavolo arrivano dalla mancata convocazione del centrocampista classe '98 per l'amichevole di ieri tra l' AZ Alkmaar e lo ...

Calciomercato Milan, il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo: ha già svolto le visite mediche con il suo nuovo club.Il Milan si avvicina a chiudere un altro colpo di mercato da regalare al tecnico Stefano Pioli. Beffata la Juventus ...