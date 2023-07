Sampdoria | il saluto di Quagliarella | “Anche le cose più belle finiscono”

Chiude la carriera alla. Ildell'Inter: 'Il giocatore perfetto che con il suo talento ha ispirato generazioni'. 'Un talento unico e un grandissimo interista. Il numero 10 della ...Chiude la carriera alla. IldellInter: Il giocatore perfetto che con il suo talento ha ispirato generazioni. Un talento unico e un grandissimo interista. Il numero 10 della Grande ...Chiude la carriera alla. IldellInter: Il giocatore perfetto che con il suo talento ha ispirato generazioni. Un talento unico e un grandissimo interista. Il numero 10 della Grande ...

Sampdoria, il saluto a Quagliarella: “Per sempre uno di noi. Grazie Fabio” Mediagol.it

La Sampdoria ha inserito sette giovani della Primavera nell’elenco dei convocati per il ritiro estivo: tutti i nomi La Sampdoria ripartirà dai giovani in vista della prossima stagione di Serie B. Oltr ...È morto a 88 anni il regista della Grande Inter di Herrera. Per prenderlo, Angelo Moratti pagò al Barcellona 250 milioni di lire, con cui i catalani finirono ...