Sampdoria | il saluto blucerchiato a Suarez | «Ciao Luisito»

(Di domenica 9 luglio 2023) La, tra gli altri club e non solo, si è unita al ricordo e all’ultimodi, venuto a mancare nella giornata di oggi. Il messaggio da parte dei blucerchiati. RICORDO ? Luis, dopo gli anni magici trascorsi nella Grande Inter, ha trascorso gli ultimi anni nellaprima di ritirarsi. Il clubl’ha voluto ricordare così su Twitter: «. ».. pic.twitter.com/PHRIIdHpRs — U.C.(@) July 9, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Somiglia a un arrivederci ildi Fabio Quagliarella sul suo profilo instagram per i tifosi blucerchiati. "A volte anche le cose più belle finiscono, purtroppo siamo arrivati all'ultimo capitolo di questa lunga storia d'...Finisce dopo nove campionati trascorsi insieme l'avventura di Fabio Quagliarella alla. Dopo ildel club blucerchiato, è arrivato anche il messaggio social da parte dell'attaccante, andato in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno: 'A volte anche le cose più belle ...Quagliarella saluta dopo quasi dieci stagioni: 106 gol in blucerchiato Il primo contatto tra Quagliarella e il mondoc'è stato nella stagione 2006/07 , nella quale ha realizzato 13 gol in ...

Sampdoria, il saluto a Quagliarella: “Per sempre uno di noi. Grazie Fabio” Mediagol.it

Roma, 9 lug. (askanews) - E' morto all'età di 88 anni Luisito Suarez, leggendario centrocampista spagnolo all'Inter dal 1961 al 1970. Contribuì ...Sampdoria, Daniele Montevago si sta preparando al ritorno in campo e deve lasciare la fidanzata per correre da Andrea Pirlo... Suona la campanella per Daniele ...