(Di domenica 9 luglio 2023) E' fatta per l'attaccante Fabio, è un nuovo giocatore della: è in arrivo a Genova, per firmare un contratto biennale. L'ex Verona e Milan, dopo essersi svincolato dal Karagumruk, ...

Ladi Andrea Pirlo e. Andrea Mancini. Pronta a ripartireSerie B dopo aver affidato la panchina ad Andrea Pirlo , lainizierà il suo ritiro precampionato a partire da domani,...... dopo essersi svincolato dal Karagumruk, ripartiràserie B. Proprio nel club turco nella passata stagione era stato allenato da Andrea Pirlo che ritroverà ora alla. Un innesto ...Chiuse la carriera da giocatore allanel 1973, diventando poi allenatore: guidòpanchina tra le altre l'Inter (per tre periodi, nel 1974/75 poi nel 1992 e nel 1995), Cagliari, Spal, ...

Sampdoria: dalla Turchia ecco Borini Agenzia ANSA

E' fatta per l'attaccante Fabio Borini, è un nuovo giocatore della Sampdoria: è in arrivo a Genova, per firmare un contratto biennale.La Sampdoria, la prossima stagione in Serie B, ripartirà da Fabio Borini. L'ex Milan, nelle ultimi stagioni in Turchia e ora svincolato, lunedì sosterrà le visite mediche ...