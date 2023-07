Salvini | “Il Ponte sullo Stretto è anche bellezza | condivisione e luogo da vivere”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 9 luglio 2023) Oltre a numeri, spinta economica e impatto ambientale, ilda. Bene l’interesse da parte di grandi architetti per il progetto, in particolare da chi, come Daniel Libeskind, era già stato attivamente coinvolto anni fa nella progettazione, e oggi riporta la sua esperienza e la sua testimonianza davanti ad una platea di tecnici, durante uno dei convegni di “Thinkingreen” a Taormina, che ha messo ilal centro del confronto della prima giornata. L'articolo L'Opinionista.