Saldi | italiani attenti al risparmio ma non rinunciano alle vacanze

(Di domenica 9 luglio 2023) Un italiano su quattro spenderà più durante iestivi rispetto a quanto già fatto durante quelli invernali. Aumenta per lo shopping la rilevanza dei discount e outlet, e degli acquisti sostenibili, mentre si normalizza il canale online. In controtendenza invece la spesa per le. Oltre i 1000 euro, con il turismo nazionale che guida ma ritorna anche molto l’estero: le destinazioni di mare in vettapreferenze, con il 72%. Queste le principali evidenze che emergono dalla quarta edizione dell’Holiday Shopping Outlook di Bain & Company Italia, realizzato in collaborazione con Toluna, che offre un osservatorio permanente delle spese durante le principali festività dell’anno. L’impatto dell’inflazione Per far fronte alla necessità di contenere le spese a causa dell’inflazione, quasi 6su 10 ...