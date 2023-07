Sainz | McLaren e Mercedes più veloci di noi

(Di domenica 9 luglio 2023) "Oggi non c'era molto di più da fare, eravamo in lotta con lema loro e leerano piùdi noi". Guarda anche GP Silverstone GP Silverstone, le foto della gara La foto di...

"Oggi non c'era molto di più da fare, eravamo in lotta con le Mercedes ma loro e leerano più veloci di noi". Guarda anche GP Silverstone GP Silverstone, le foto della gara La foto dial GP di Gran Bretagna suo e della Ferrari è implacabile. La Rossa, a fine qualifiche,......è riuscito a contenere il connazionale Hamilton e ha regalato così un bel risultato alla, ... Ferrari, che disastro! Leclerc ein fondo alla Top 10 Fernando Alonso ha mancato per la seconda ......ha messo a segno il giro veloce e ha subito creato un margine di sicurezza tra sé e lache ... alla Williams di Alex Albon e alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos. Le vetture di ...

F1 Gran Bretagna, qualifiche: Verstappen pole davanti alle McLaren, poi Leclerc e Sainz Autosprint.it

SILVERSTONE - Charles Leclerc è visibilmente deluso dopo il nono posto nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha faticato molto nel trovare il giusto feeling con la vettura, ritrovandosi costretto a ...Eravamo lontani dalla Red Bull, dalla Mercedes e oggi anche la McLaren ha dimostrato di essere migliore". "Abbiamo fatto quello che potevamo -ha aggiunto Sainz -, anche la Safety Car è entrata anche ...