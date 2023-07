Safiullin | la nuova arma letale russa condanna Shapovalov e punta… Sinner!

(Di domenica 9 luglio 2023) No, non è l'1.85 di altezza che nel tennis moderno penalizza un po' al servizio Roman Rishatovic: Rafa è alto uguale e Alcaraz è 1.83. E non è nemmeno la pesante concorrenza dei tanti altri ...

...è l'1.85 di altezza che nel tennis moderno penalizza un po' al servizio Roman Rishatovic: ... Karatsev, Khachanov e Donskoy l'ha battezzato "laarma letale russa", aggregandolo d'ufficio ......vs Lehecka (Cze) Eubanks/O'Connell vs Djere/Tsitsipas [8] SINNER (Ita) vs Galan (Col)vs [... battuto Bjorn Borg (Svezia) 4 - 6, 7 - 6, 7 - 6, 6 - 4 1983 : battuto Chris Lewis (Zelanda) ......SINNER vs Galan (Col) - 2° match dalle 14 sul Campo 1 L'ordine di gioco di oggi UOMINIvs ... battuto Bjorn Borg (Svezia) 4 - 6, 7 - 6, 7 - 6, 6 - 4 1983 : battuto Chris Lewis (Zelanda) ...

Safiullin, la nuova arma letale russa condanna Shapovalov e punta ... SuperTennis

No, non è l’1.85 di altezza che nel tennis moderno penalizza un po’ al servizio Roman Rishatovic Safiullin: Rafa è alto uguale e Alcaraz è 1.83."Sono veramente felice - ha detto Sinner dopo il match - Oggi non mi sentivo molto bene in campo, ma nonostante ciò ho lottato per la vittoria. Galan serve ...