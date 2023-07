Rugby | Mondiali U20 2023 | Italia-Fiji 26-41 Gli azzurrini giocheranno per evitare la retrocessione

(Di domenica 9 luglio 2023) L’manca l’appuntamento con la vittoria nelle semifinali per il 9° posto deiUnder 20 died ora dovrà giocarsi la permanenza nel primo gruppo di merito mondiale venerdì 14 luglio alle ore 12.00 contro la perdente di Argentina-Giappone (a fine primo tempo i sudamericani conducono per 24-7). Glioggi cedono alleper 26-41, dopo aver chiuso il primo tempo sotto per 12-24. L’parte meglio e va in meta al 5? con Gallorini, con la trasformazione di Brisighella che vale il 7-0. Leprima impattano al 10? con la meta di Vocevoce trasformata da Ravula, poi operano il sorpasso al 16? col piazzato dello stesso Ravula. Controsorpasso azzurro con la meta non trasformata di Quattrini al 25? per il 12-10, ma le mete di Basiyalo al 29? e ...

Brutta sconfitta per l'Italia U20 di coach Brunello ai Mondiali di categoria in corso in Sudafrica. Nella semifinale del gruppo per il nono posto le Isole Fiji si sono imposte per 41 - 26 realizzando ben 5 mete e dominando la partita dall'inizio alle fine.

Anche peggio del previsto: sul campo pesante di Paarl in Sudafrica gli azzurrini straperdono ai Mondiali Under 20 contro le Fiji: 41-26 (p.t. 12-22, ovvero 5 mete a 4). Un match in cui la ...Ancora una sconfitta per l'Italia under 20 di rugby ai Mondiali di categoria in corso in Sudafrica. Gli azzurri di coach Brunello sono stati battuti dalle Isole Fiji per 41-26 e ora dovranno giocarsi ...