Ruffiana | insincera | mai piaciuta E nel 2003 | Magalli massacra Barbara D' Urso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Una domenica di confessioni per Giancarlo, che lo scorso 5 luglio ha compiuto 76 anni. Confessioni che piovono in una lunga intervista al Messaggero in cui parla della sua carriera, del linfoma da cui è appena guarito e, ovviamente, di televisione. "Rai e Mediaset hanno appena presentato i loro nuovi palinsesti: per ora lei non compare da nessuna parte, giusto?", gli chiedono. E, con ironia, risponde: "Che io sappia, no. C'è anche da dire che non voglio far carriera: un impegno di due ore, tutti i giorni, per nove mesi, non lo reggerei più. Per questo due anni fa ho lasciato I fatti vostri", rimarca. Eppurenon si vede pronto neppure per i giardinetti: "Infatti faccio l'opinionista, l'ospite, mi diverto su Tv8 con la Gialappa's... Loro, se mi vogliono, andrò a trovarli più spesso". Quando gli chiedono se ha ...