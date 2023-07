Rubano un’auto in piazza in un minuto | il furto con applauso finale in provincia di Bari – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) Giovinazzo (), pieno centro. Quattro persone, un piede di porco e una manciata di secondi sono bastate a rubaredi fronte a Palazzo Città sotto la luce dei lampioni nellaprincipale del paese. A riprendere la scena una coppia di ragazzi che si trovava a pochi metri quella sera, come altre persone. Per i ladri la compagnia di quel momento non è stata un ostacolo: rotto il finestrino, mentre l’allarme suonava, hanno manovrato l’auto per farla uscire dal parcheggio, così da spingerla con un altro veicolo guidato da uno della banda lontano da occhi indiscreti. L’amarezza del sindaco Le immagini sono inevitabilmente diventate virali sui social, accompagnate dalle polemiche per unmesso a segno in quel modo così sfacciato davanti ai passanti, per di più a due passi dall’ufficio del sindaco, ...