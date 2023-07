(Di domenica 9 luglio 2023) Ai microfoni del proprio podcast, Fabrizioha parlato dele della trattativa per portare in rossonero

... il trequartista, che piaceva al, firma con la squadra della Philips fino al 2028 Noa Lang ha trovato l'intesa con il PSV Eindhoven. Come riportato da Fabrizio, il trequartista del ...... ma secondo quanto riportato da Fabrizionon ci sono stati contatti concreti tra il club ... Sul nativo di Fidene ci sono ormai da diverso tempo la Roma e ilche stanno cercando la ...IL RETROSCENA - Ilha avuto diversi contatti con il West Ham negli ultimi giorni per provare ...ha preso coscienza che oggi non ci sono le condizioni per arrivare al forte attaccante. Il ...

Romano: “Il Milan ha capito che Pulisic soffriva perché non giocava” Pianeta Milan

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L’amore per l’Olimpico gli batte dentro il cuore da sempre, da quando, bambino, ricevette dal padre una zolla del prato dentro una sciarpa giallorossa. E l’Olimpico lo ...