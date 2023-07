Roma | sciopero dei lavoratori a Castel Romano nel primo sabato dei saldi | “No all’apertura del 26 dicembre”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 luglio 2023) Continuano le iniziative di mobilitazione deie delle lavoratrici dino contro la decisione della direzione che ha disposto l’apertura del 26, riducendo drasticamente i giorni di chiusura festiva dell’outlet. Ieri, 8 luglio 2023, giorno dideiestivi, è andata in scena la protesta che segue la mobilitazione già effettuata a maggio. E altre iniziative saranno organizzate prossimamente. Ad indire il sit-in è stato il Sindacato USB. Protesta ano: “Il diritto al riposo festivo non si tocca” I dipendenti hanno scioperato nelle ore pomeridiane, ovvero quelle del picco di vendite. La protesta, in questa data così significativa, ha avuto lo scopo, spiegano dal Sindacato, “di ...