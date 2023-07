Roma | assolto il bidello accusato di molestie | la “palpata breve” non è reato

(Di domenica 9 luglio 2023)dall’accusa di violenza sessuale: Antonio Avola, 66 anni,dell’istituto Cine Tv Roberto Rossellini di, non è colpevole. La “” non èperché dura solo “una manciata di secondi”. L’uomo, nel 2022, ha toccato i glutei di una studentessa, Laura (nome di fantasia), 17 anni. Ma l’ha fatto solo per pochissimo tempo. Per questo, secondo i giudici del tribunale, è credibile la tesi di “manovra maldestra” e “atto scherzoso”. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, un anno fa Laura stava salendo le scale dell’istituto quando sente qualcuno che le infila le mani nei pantaloni, sposta gli slip e tocca i glutei. Un palpeggiamento durato “tra i 5 e i 10 secondi” racconta la ragazza ai giudici. “Lo sai che scherzavo” le avrebbe detto il ...

