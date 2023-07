Rolling Stones | la raccolta Forty Licks in digitale | vinile e dolby Atmos

(Di domenica 9 luglio 2023) Uscirà per la prima volta inil 26 luglio 2023 l’album con le le canzoni più iconiche della lunghissima carriera del gruppodei, l’album che ha raccolto le canzoni più iconiche della lunghissima carriera del gruppo, uscirà per la prima volta inil 26 luglio 2023. Due giorni dopo, sarà disponibile, sempre per la prima volta, in una prestigiosa edizione inlimitata con confezione gatefold da 4LP. Contemporaneamente i fan degliavranno anche l’opportunità di ascoltare in streaming le nuove versionidelle 40 tracce dell’album.venne originariamente pubblicato nel settembre 2002 per celebrare il 40° ...

Jagger, complice la pausa professionale dei, non si è fatto pregare. Il pezzo principale, firmato in collaborazione con l'ex Eurythmics Dave Stewart, porta un titolo emblematico: Old ...... realizzati per l'editoria e la moda, fino alle più importanti opere pop, passando per una sezione collaterale che raccoglie i vinili di band iconiche, come i Velvet Underground e idi ...Ha anche preso lezioni di canto e il suo repertorio comprende di tutto, da Bruce Springsteen al reggae fino ai. La sua canzone preferita, quella che ama suonare di più, è "My Hometown",...

Droga (tanta), sesso (pure) e rock’n roll. Il segreto per arrivare a 80 anni così Buon compleanno Mick Jagger Sette del Corriere della Sera

Nel 1975 aveva detto: «Preferirei essere morto che cantare "Satisfaction" a 45 anni».