Rogo Rsa | indagini sui ritardi | Dieci minuti fra la richiesta di aiuto e la chiamata al 112

(Di domenica 9 luglio 2023) L'allarme non sarebbe stato lanciato subito. Il guasto all'impianto antifumo era noto da tempo. Il sindaco Sala: "Se ci sono responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare"

Impianto fermo da un anno ma il bando è ancora aperto. Scontro tra il sindaco e il gestore sul numero degli addettiDuecento metri e s'incontra la"Virgilio Ferrari". Appena dopo, lungo la stessa via, sorge la "Casa dei Coniugi". Ieri quella piccola distanza è stata come del tutto annullata dall'incontro di ......20 di notte nella camera di due donne, subito uccise dal. Le altre quattro vittime sono decedute a causa delle esalazioni di fumo. Più di 80 ospiti della- la storica Casa dei Coniugi di via ...

L'allarme non sarebbe stato lanciato subito. Il guasto all'impianto antifumo era noto da tempo. Il sindaco Sala: "Se ci sono responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare" ...L’arcivescovo al Rosario per le vittime dell’incendio alla “Casa dei coniugi”, al quartiere Corvetto. «Tragedia sconcertante, che preoccupa tutti noi sulle condizioni di sicurezza» ...