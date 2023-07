Rogo nella Rsa | scontro De Corato-Majorino sulla assegnazione alle coop Attesa per i primi indagati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) L’ex vicesindaco di Milano, Riccardo De(Fdi), attacca la giunta Sala e in particolare l’ex assessore al sociale Pierfrancesco(Pd), per la tragedia della Rsa Casa dei coniugi andata a fuoco giovedì notte, causando la morte di 6 persone e l’intossicazione di altre 81. “Come membro della Commissione d’inchiesta della Camera dei deputati per la Sicurezza e il degrado delle periferie italiane, mi è stato riferito che 5 Rsa comunali milanesi, negli anni 2015-2016 sono passate dalla gestione interna Comunale a quella esterna, composta da privati quali Ong, enti no profit,erative e associazioni vicine all’area politica della sinistra – ha detto De– In quegli anni a ricoprire il ruolo di AssessorePolitiche Sociali era Pierfrancescodel Pd”. Secondo ...