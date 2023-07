Roccella difende La Russa | dalla platea di sinistra “buuu” | fischi e urla animalesche video

(Di domenica 9 luglio 2023) Vietato esprimere liberamente il proprio pensiero, vietatore qualcuno accusato senza essersi ancora difeso, vietato far valere la solidarietà con esponenti della propria maggioranza. Il copione era già scritto. Il ministro, qualsiasi cosa avesse detto dal palco, l’altra sera, sarebbe stata zittita e contestata in modo becero, e così è stato.”Laè un padre. Ricordo che è stato colui che ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne”, ha detto il ministro della Famiglia, Eugenia, nel corso della manifestazione ‘Il libro possibile’, a Polignano a Mare: parole contestate da una parte dellaevidentemente molto schierata a. Come già le era accaduto al Salone del Libro di Torino, dove alla ...

Vedi AncheLa Russa sul caso del figlio: 'Ha proposto corteo di soli uomini contro la violenza sulle donne'. La gente fischia e se ne va Le parole di Facci arrivano nel bel mezzo ...'Meraviglia l'eccesso di cautela politica della ministra', dice intanto Luana Zanella, ... approfondimento La Russafiglio da accusa stupro. Poi precisa: "Io frainteso" Il figlio del ...I contestatori dopo qualche 'buu' mentreesprimeva la sua opinione si sono alzati e se ne sono andati. 'Penso che quello che fa arrabbiare e anche i motivi per cui sono stata contestata non ...

Roccella difende La Russa sul caso del figlio: “Ha proposto corteo di soli uomini contro la violenza… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Sarà ascoltata lunedì 10 luglio - al massimo il giorno successivo - la ragazza di 22 anni che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La ...