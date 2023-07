Roccella contestata mentre parla di La Russa | Non entro nelle reazioni di un padre | lui per primo ha proposto manifestazione di uomini

(Di domenica 9 luglio 2023) E Riccardo Magi , segretario di Più Europa, aggiunge: "Leggo che a facci sarà affidata una striscia prima del Tg2 per 'affrontare in modo dissacrante e ironico i punti salienti del momento, offrendo ...

Argomenti bob dylan auditorium parco della musica Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno La ministra per la famigliamentre parla di La RussaArgomenti ostia Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno La ministra per la famigliamentre parla di La RussaIntervenendo alla manifestazione "Il libro possibile" a Polignano a mare per presentare il suo libro, Una famiglia radicale,è statadal pubblico a suon di "buu" quando, ...

Roccella contestata sul caso La Russa: «Non entro nelle reazioni di un padre di un eventuale indagato» Corriere della Sera

Sandro Ruotolo del PD ha chiesto alla Rai di non affidare un programma a Filippo Facci, dopo un suo articolo sul caso del figlio di La Russa ...Fischi alla fine dell'incontro ieri sera a Il libro possibile. "La Russa - ha detto la ministra - è un padre. Ricordo che è stato colui che ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la viol ...