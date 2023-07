RISULTATI | BWT Luchadora -Wrestling Against Racism 08 07 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 luglio 2023) Idello Show andato in scena ai Giochi Antirazzisti questo Sabato a Bologna: BWTSabato 8 Luglio – Bologna Preshow Lello Boy Jones batte Mosquito Main Show Red Scorpion batte Guido Buriani Flowey Queen batte Gabriel Casanova w/Master Zodiac #1 Contender Match for Titolo Assoluto BWT/MegastarsCannonball Jason batte Big Kris e diventa Nuovo #1 Contender Intergender Match for FTW Alpha Prime TitleNico Narciso (c) Vs Maya Matthews finisce No Contest, Narciso mantiene il Titolo Six Man Mixed Tag Team MatchNico Narciso, Maya Matthews e Flowey Queen battono Guido Buriani, Master Zodiac e Gabriel Casanova