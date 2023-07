Rispondi al questionario di iO Donna per farci conoscere la tua opinione su un argomento di grande attualità | la Body Positivity

(Di domenica 9 luglio 2023) Che rapporto hai con il tuo corpo? Qual è il tuo grado di autostima? Cosa vorresti fare per migliorare quello che non ti piace?al sondaggio di iOe partecipa ai nostri eventi nella Milano Beauty Week di settembre Partecipa al sondaggio di iO. Come ti senti e ti vedi davanti allo specchio? Quanto conta l’altrui? Quanto ti spaventa l’età? Quali sono i tuoi modelli di bellezza? Quanto contano i social sull’immagine che hai di te stessa?Neutrality e: cosa vuol dire? guarda le foto ...

...corpo Come definisci il rapporto con il tuo corpo Cosa vorresti fare per migliorartial ...e migliorare il proprio corpo guarda le foto Parliamo di questo e molto altro neldi ......corpo Come definisci il rapporto con il tuo corpo Cosa vorresti fare per migliorartial ...e migliorare il proprio corpo guarda le foto Parliamo di questo e molto altro neldi ...

Proseguono i test di IT-alert sul territorio: il 10 luglio in Emilia ... Protezione Civile

Ciclabile di via Saragozza entro fine luglio sarà di nuovo colorata. In 8mila hanno risposto al questionario sul provvedimento che fissa il nuovo limite di velocità ...I risultati del questionario elaborato da Indire, aperto ad aprile e che ha visto coinvolti oltre 2.300 docenti neoassunti nell'anno ...