Riqui Puig sta sprecando il suo talento | è più grande della Mls | aveva ragione Gattuso | Primapagina

(Di domenica 9 luglio 2023) 2023-07-09 16:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La sfida tra Los Angeles Galaxy e Philadelphia Union, disputata nella notte e finita 3-1 per i californiani, è stata illuminata da una prodezza. L’ha realizzatacon un destro che si è infilato nell’angolo e ha certificato la vittoria dei suoi. Un gran gol che lascia però un senso di incompiuto, di sbagliato negli occhi di chi l’ha visto. Sbagliato perché un giocatore con questoe nato solo 23 anni fa meriterebbe ben altro palcoscenico che la Mls. Il gol diè il terzosua stagione dopo l’ultimo rifilato ai cugini del Fc al Rose Bowl di Pasadena nell’ormai classico ‘Trafico’, il derby di Los Angeles. Gol, assist e giocate che però non rialzano una ...

Giorgio Chiellini, difensore dei Los Angeles FC, ha chiesto scusa a Riqui Puig dopo averlo chiamato 'Payaso'. In vista del derby di Los Angeles, Giorgio Chiellini ha voluto chiarire un episodio accaduto lo scorso maggio, quando diede del "pagliaccio" a Puig dopo l'esultanza "alla Messi" dopo un gol, quando ha messo in mostra la maglia. Un gesto che, in quel momento, Chiellini ha giudicato provocatorio nei confronti della sua squadra.

