Ripartono i collegamenti aerei Roma-Tripoli. Nuovo sforzo italiano per la Libia

(Di domenica 9 luglio 2023) L’Italia ha revocato il divieto decennale di utilizzo dello spazio aereo della Penisola da parte dell’aviazione civile libica, con la ripresa dei voli a partire da settembre. Lo ha dichiarato domenica il governo libico, rimarcando come la decisone dell’esecutivo Meloni segni un ulteriore approfondimento tra le relazioniin un momento che potrebbe essere decisivo per la stabilizzazione della— con l’Italia in prima fila nellodiplomatico per organizzare l’ecosistema sociale e politico adatto allo svolgimento regolare delle elezioni presidenziali e parlamentari. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha informato il suo omologo libico, Abdulhamid Dbeibah, della decisione secondo quanto comunicato dal governo di— un esecutivo che ha problemi di legittimità e tenuta, ...