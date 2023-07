Riforma pensioni | esci di scena | vecchiaia! Ecco cosa devi avere per andare in pensione

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 9 luglio 2023) Oggi Notizie Scopri tutto quello che c'è da sapere sui più recenti aggiornamenti riguardanti lastica nel nostro nuovo articolo. Esplora il proposito del governo di attivare Quota 41 senza età anagrafica entro il 2024, e scopri i dettagli su come potrebbe evolvere la flessibilità dell'uscita dal mercato del lavoro. Rimani aggiornato sulle ultime notizie, approfondisci i cambiamenti previsti, e scopri come potrebbero influenzare te e la tua. Diparliamo in questo articolo...stica come una delle priorità del governo Progetto di attivazione Quota 41 senza requisiti di età per il 2024 Pianificazione di miglioramento della flessibilità delle uscitestiche Estensione di formule di pensionamento come ...