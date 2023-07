Ricky Martin annuncia il divorzio dal marito Jwan Yosef | ecco il motivo

Britney Spears, cartoline hot dalle vacanze nudiste REUNION ENTUSIASMANTE Fotogallery - I Pooh in concerto a San Siro MATRIMONIO FINITO DOPO 6 ANNI Fotogallery -e Jwan Yosef, le foto ...MIKA: "Vivo la mia sessualità e sono finalmente libero" REUNION ENTUSIASMANTE Fotogallery - I Pooh in concerto a San Siro MATRIMONIO FINITO DOPO 6 ANNI Fotogallery -e Jwan Yosef, le ...'Siamo in completa pace e tranquillità': dopo 6 anni d'amore,divorzia dal compagno Jwan Yosef, con cui ha avuto anche due ...

Ricky Martin divorzia da Jwan Yosef dopo 6 anni di matrimonio TGCOM

In base alle ultime indiscrezioni riportate da alcuni media USA, sembra che Ricky Martin avesse una relazione aperta con l'ex Jwan Yosef.Il cantante di origine portorica ha deciso di porre fine alla sua relazione. Ma il motivo vi lascerà a bocca aperta.