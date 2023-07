Ricariche | scarpe e Iphone ai minori in cambio di prestazioni sessuali | arrestato ex dirigente sportivo

(Di domenica 9 luglio 2023) Secondo l’accusa, faceva regali anche costosi ad atleti minorenni per ottenerne in. Per questo motivo un exultrasessantenne di una società sportiva del Ravennate, è finito prima in carcere e, più di recente su istanza del suo avvocato al Gip, ai domiciliari. L’uomo, come ricostruito dal Resto del Carlino , è accusato di prostituzionele, di induzione...

Tra i regali offerti, oltre a ricariche telefoniche, scarpe sportive da varie centinaia di euro e un I - phone da mille euro.

