Ribelli con stile

(Di domenica 9 luglio 2023) Sono «» gli studenti dell’Accademia della Moda IUAD. È stato presentato lo scorso giugno l’evento «Tra Arte e Moda 2023» in collaborazione esclusiva con Archivi di Ricerca Mazzini, organizzato con la direzione artistica, curatela e allestimento a cura di Pasquale Esposito e Francesco Maffei. Per una settimana, negli spazi del Complesso Monumentale Donnaregina è stato possibile ammirare 28 abiti esclusivi realizzati dagli studenti, accompagnati da 18 abiti prestati dall’Archivio di Ricerca Mazzini, tra cui si annoverano look iconici provenienti dalle collezioni più acclamate di Vivienne Westwood, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Martin Margiela, Miuccia Prada. Antifashion: - questo il titolo della mostra - è un progetto che vede come protagonisti gli studenti del workshop «Trend Research & Fashion Curating», i quali hanno avuto l’occasione unica di esplorare gli oltre 400.000 ...