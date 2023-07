Reggina | Guild Capital | “Nessuna figura societaria già identificata Attendiamo ricorso”

(Di domenica 9 luglio 2023), società inglese che lo scorso 6 luglio ha siglato un preliminare di acquisto del 100% delle quote della, ha pubblicato una nota ufficiale: “LaPartners Ltd smentisce quanto riportato in alcune recenti notizie di stampa e comunica chefuturaè stata già, in quanto ogni valutazione e decisione sarà assunta solo all’esito delle impugnazioni pendenti avverso il provvedimento di mancata iscrizione dellaal prossimo campionato di serie B 2023/2024 e nel rispetto degli accordi vigenti con l’attuale proprietà della1914 S.r.l.”. SportFace.

al prossimo campionato di serie B 2023/2024 e nel rispetto degli accordi vigenti con l'attuale proprietà della1914 S.r.l.. Cordialità' Dott. Marco Quaranta amministratore unicoCapital ..., con il seguente comunicato la precisazione del gruppo interessato ad acquisire il club di Saladini. 'LaCapital Partners Ltd smentisce quanto riportato in alcune recenti notizie di ...Qualora lanon venisse ripescata, salterebbe il passaggio di proprietà del club al fondo angloamericanoCapital che ha vincolato l'acquisto della società alla permanenza in ...

Cambio di proprietà - Reggina, arriva la svolta: cessione agli inglesi di Guild Capital, closing nei prossimi giorni LaC news24

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We may share your cookies wi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...