(Di domenica 9 luglio 2023) Secondo l'accusa, facevaanche costosi ad atleti minorenni per ottenerne in. Per questo motivo un ex dirigente ultrasessantenne di una società sportiva del Ravennate,...

Secondo l'accusa, facevaanche costosi ad atleti minorenni per ottenerne in cambio prestazioni sessuali. Per questo ... Tre iper ora coinvolti, tutti tra i 15 e i 17 anni, che verranno ......Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere l'accusa di corruzione e di altri reati... Tutto questo in cambio un paio di scarpe di lusso e di altrida parte della titolare di una ...È accusata di corruzione e di altri reati. Secondo gli inquirenti, l'ex garante avrebbe ... Tutto questo in cambio di cosa La Garante avrebbe ricevuto un paio di scarpe di lusso e altri...

'Regali ai minori in cambio di prestazioni sessuali', arrestato Agenzia ANSA

Secondo l'accusa, faceva regali anche costosi ad atleti minorenni per ottenerne in cambio prestazioni sessuali. (ANSA) ...Prima carcere e poi domiciliari per un ex dirigente sportivo del Faentino. Le accuse: prostituzione minorile e, in un caso, violenza ...