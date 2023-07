Red Bull | Perez in crisi anche a Silverstone Marko attacca | ' Deve svegliarsi'

... ma è quanto dichiarato da Helmut Marko dopo che Sergio Perez ha ottenuto un altro risultato pessimo nelle qualifiche di Silverstone , chiudendo al 16° posto con la sua(poi diventato 15° ...SILVERSTONE - Max Verstappen vince il Gran Premio di Gran Bretagna , undicesimo appuntamento del mondiale di F1. Il campione del mondo dellacentra il primo successo in circuito dove non aveva mai vinto, precedendo i padroni di casa Lando Norris e Lewis Hamilton . Lontane e solo spettatrici le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos ...Primo posto comunque ottenuto per il numero 1 della, seguito proprio da Norris e dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta invece l'altra McLaren di Oscar Piastri, che chiude poco dietro il ...

Ferrari, SF-23 a volo radente come la Red Bull RB19 Autosprint.it

NORTHAMPTON, ENGLAND – JULY 08: Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing prepares to drive in the garage during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Great Britain at ...indovinate Ferrari Mondiale F1: prossima tappa, Gp Ungheria F1, pagelle Gran Premio di Gran Bretagna – Silverstone Max Verstappen (Red Bull) 9,5: ci regala un brivido, anzi due, picchiando il muretto ...