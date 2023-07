Reazione a Catena 9 luglio 2023 | i Frutti di Mare

(Di domenica 9 luglio 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 9. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni ididi Monopoli, in Puglia, due sorelle e il fidanzato di una delle due. I Centrifugati – Paolo, Elisabeth e Gabriella, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti a indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 30.750 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ...

Il Napoli è ovunque, la vittoria dello Scudetto ha reso la squadra di De Laurentiis unica. Osimhen suDurante la puntata di oggi di, in onda su Rai Uno, la "Musicale" iniziava con le parole: Osimhen e Fuoriclasse. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul ...In estate ci sono due programmi che la rappresentano in pieno: uno è Temptation Island (tornato in onda dopo una pausa di un anno) e l'altro è, che va talmente bene che Marco Liorni è stato promosso fino a dicembre, quando poi darà il cambio a Pino Insegno con la nuova stagione de L'eredità. "Funziona e cattura l'...La logica sarebbe quella di una serie di trasferimenti a domino; unain cui, alla fine, tutti questi piloti manterrebbero il posto in MotoGP. Come un gioco delle sedie (o selle) ...

Reazione a Catena, colpaccio di Marco Liorni: fino a quando resta in onda Liberoquotidiano.it

Simpatica curiosità riguardante il Napoli e i tifosi azzurri. VIctor Osimhen, attaccante dei partenopei, è stato protagonista de 'La Catena Musicale', un gioco di "Reazione a Catena", trasmissione in ...Roberto Tortora 30 giugno 2023 Non c’è pace per Reazione a Catena, il popolare quiz-show di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Ancora polemiche da parte dei telespettatori… Leggi ...