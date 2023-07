Real Madrid | le cessioni di Tchouameni e Valverde per arrivare a Mbappé

(Di domenica 9 luglio 2023) Ilsta pensando alla cessione diper finanziare l’arrivo di: richiesti 100 milioni per entrambi Ilè al lavoro per finanziare il colpo Kylian. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, le Merengues devono prima vendere. I nomi sulla lista dei partenti sarebbero quelli di Federicoe Aurelien. Per entrambi i centrocampisti la richiesta è di almeno 100 milioni.

Assieme all'oriundo asso del, sarà l'unico spagnolo, ancora oggi, ad aver vinto il prestigioso premio . Lui stesso indicò Raul e Iniesta come meritevoli vincitori in alcune edizioni, e ...Suárez ha vinto il titolo nel 1960; in un momento in cui il calcio europeo era dominato dal. Anche in Germania scrivono che la cessione dell'estate del 1961 all'Inter è considerata uno ...Il comunicato delper Luis Suarez, ex calciatore scomparso nella giornata di oggi. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato delper Luis Suarez. COMUNICATO - IlC. F., il suo ...

Colpo di scena Milan: “Theo Hernandez al Real Madrid” CalcioMercato.it

Victor Osimhen può lasciare il Napoli nella sessione estiva di calciomercato: PSG e Real Madrid vogliono tentare un assalto al nigeriano ...Il comunicato del Real Madrid per Luis Suarez, ex calciatore scomparso nella giornata di oggi. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato del Real Madrid per Luis Suarez. COMUNICATO – Il Real Madrid C.