Ranking ATP Race | Wimbledon decisivo per le ATP Finals? Frattura importante tra i top7 e gli inseguitori Un vantaggio per Sinner…

(Di domenica 9 luglio 2023) Il tabellone di singolare maschile del torneo divedrà oggi completarsi il terzo turno e scattare il quarto: i 15 tennisti già approdati agli ottavi si sono già assicurati 180 punti, anche se l’accesso ai quarti varrà il doppio, il passaggio in semifinale il quadruplo, l’approdo in finale 1200 e la vittoria 2000. Nonostante una gran mole di punti debba essere ancora distribuita, sebbene ad un numero risicato di giocatori, balza agli occhi come i primi 7 dellaATP, che determinerà i qualificati a fine stagione alle, siano ancora tutti in corsa a, mentre i 6 più immediatinon siano approdati agli ottavi. Non vi sono state variazioni di posizioni tra i tennisti citati, ma va detto che i primi 7 hanno guadagnato almeno 90 punti sugli altri 6, giunti al massimo al ...

... il moscovita (n.3 del mondo) ha regolato con il punteggio di 4 - 6, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 4 il magiaro Fucsovics (n.67 del), mentre l'ellenico (n.5) ha battuto per 6 - 4, 7 - 6 (5), 6 - 4 il ...Prossimo avversario lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 dele del tabellone."E' incredibile, non pensavo potesse succedere, deve essere qualcosa di speciale che c'è qui, in questo posto".L'azzurro, numero 16 del mondo e 14 del seeding, cede al polacco Hubert Hurkacz, numero 18 dele 17 del tabellone, con il punteggio di 7 - 6 (7 - 4), 6 - 4, 6 - 4 in due ore e sei minuti. ...

Ranking Atp Live, le prospettive di Sinner e Berrettini: dove possono arrivare R Tennis Fever

Signore e signori anche il day-6 a Wimbledon è entrato a far parte dell'album dei ricordi. La pioggia, anche oggi, un po' le uova nel paniere le ha rotte agli organizzatori e infatti la sfida tra Fran ...La rinascita di Matteo Berrettini, qualificatosi per gli ottavi di finale di Wimbledon 2023, comporta anche dei tangibili vantaggi per il ranking ATP. Al momento il classe 1996 ha virtualmente guadagn ...