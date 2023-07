Raid in un’abitazione a Capodimonte | indaga la Polizia

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in abitazione nel quartierenella giornata di ieri. E’ accaduto in via Carlo Labruzzi. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati in casa e messo a soqquadro l’abitazione alla ricerca di oggetti o beni di valore. I proprietari tornati a casa hanno constatato l’amara sorpresa e avvertito il 113. Sul posto la Squadra Volante della Questura di Benevento per i rilievi utili ad individuare i responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

