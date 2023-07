Rai Kids | l’offerta Rai per i giovanissimi Palinsesti autunnali 2023

Leggi su lopinionista

(Di domenica 9 luglio 2023) ROMA –Rai per bambini e ragazzi è ricca, varia, plurale, realizzata con cura, nella consapevolezza di rivolgersi a un pubblico che si avvicina ai media audiovisivi sin dalla più tenera età.Rai per i più giovani ha una visione unitaria, che si sostanzia in primo luogo neidei canali specializzati Rai Yoyo e Rai Gulp, più qualche incursione nei canali generalisti, e poi nelnon lineare – sempre più importante – di RaiPlay e della app dedicata ai più piccoli RaiPlay Yoyo. Accompagnano i programmi televisivi una vivace comunicazione sui social media, per Rai Yoyo rivolta soprattutto ai genitori, e un numero crescente di attività a diretto contatto con il pubblico, con proiezioni e incontri nelle scuole, durante eventi e manifestazioni culturali, recuperando il bisogno di socialità ...