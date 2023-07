Ragazza denuncia una violenza sessuale | “E’ stato il figlio di Ignazio La Russa”

(Di domenica 9 luglio 2023) Nei guai il19enne del presidente del SenatoLa. Unadi 22 anni lo hato pere la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta, come riporta il “Corriere della Sera”. Secondo il racconto della giovane, l’abuso sarebbe avvenuto dopo una serata in discoteca. Secondo Leonardo Apache La,invece, si sarebbe trattato di un rapporto consensuale senza “nessuna costrizione”. Il presidente del Senato, ospite della trasmissione “Belve” di Francesca Fagnani, aveva dichiarato che avrebbe accettato con dispiacere la possibilità che ilpotesse essere gay. Ma la vicenda che riguarda Leonardo Laè di gran lunga più spinosa. Secondo il racconto della ...

Lo riferisce il Corriere della sera , citando passaggi dellasporta il 19 maggio scorso dalla( che lunedì sarà ascoltata in Procura ). La prima potenziale testimone è la ' cara ...Questa volta l'argomento è relativo alla vicenda La Russa jr , Leonardo Apache, e alladi ... Laha preso cocaina, lui no' Rispondendo poi alle domande dei giornalisti, Roccella si è ...E' seguita una, presentata una decina di giorni dopo i fatti, ai Carabinieri della stazione di Castrezzato, per lesioni personali e minacce contro il giovane (un personaggio già noto alle ...

Il drink, l'amico, la violenza: cosa c'è nella denuncia della ragazza che accusa Leonardo Apache La Russa di stupro Open

Il caso Nei prossimi giorni la ragazza sarà sentita dai pm Sarà sentita dai pm milanesi nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì, la ragazza di 22 anni che accusa di violenza sessuale Leonardo Ap ...Sul caso che vede coinvolto Leonardo La Russa ha deciso di rompere il silenzio il papà della 22enne che ha denunciato la violenza sessuale: «Da quella notte mia ...