Ragazza ammessa all’esame di stato dal TAR | i legali | “Le anomalie didattica e valutative adottate da alcuni insegnanti di Angela” Video

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La vicenda della studentessa trentina, di padre originario della provincia di Avellino (leggi qui), la quale è statadicon 5 insufficienze dopo l’intervento del TAR, che ha dato la possibilità alla stessa di poter svolgere l’ultimo atto del percorso scolastico, ha raggiunto le cronache nazionali, ottenendo attenzioni da organi d’informazione come Repubblica, Ansa e Il Fatto Quotidiano. Uno deidella studentessa è Filomena Alaia, avvocato irpino, che stamane ci ha ricevuti per rilasciare un’intervista sulla vicenda, in quanto la Dottoressa ha voluto chiarirepunti della difesa imbastita verso la sua assistita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.