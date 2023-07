Questo pesce abbassa il colesterolo e migliora la vista | ma non lo mangia quasi nessuno | Che sbaglio

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 9 luglio 2023) Nonostante sia molto diffuso nei mari italiani e goda di proprietà sorprendenti,viene ignorato dalla maggior parte delle persone. L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel benessere dell’organismo. Ciò che consumiamo può contribuire notevolmente alla prevenzione di patologie e problemi di salute gravi. Allo stesso modo, una dieta inadeguata è destinata inevitabilmente a danneggiare la nostra salute. Inarticolo ci concentreremo su unricco di proprietà benefiche che, tuttavia, non ha una grande popolarità. C’è un pese in grado dire ilre la, che però in pochi conoscono – grantennistoscana.itStiamo parlando di una specie molto diffusa nei mari italiani. Eppure la maggior parte delle ...