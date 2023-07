Quando l’emergenza diventa tirannia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 9 luglio 2023) Nel libro LadelAndrea Venanzoni analizza quelinfinita, ininterrotta, che da decenni si protrae e si propaga disarticolando le garanzie poste a tutela delle libertà e facendo regredire, spesso, i cittadini a meri sudditi. L’autore scandaglia le varie emergenze, più o meno reali (terroristica, pandemica, ambientale), che in maniera prepotente si sono abbattute nel corso degli ultimi anni sulla nostra società, e mette bene in luce i dispositivi attraverso cui il potere consolida se stesso facendo leva sul presunto contrasto a un’emergenza continua. Nel libro viene sviluppata una considerazione fondamentale per chiunque abbia a cuore le libertà individuali ossia cheda sempre è utilizzata come pretesto attraverso cui il potere consolida se stesso, erodendo garanzie e libertà ...