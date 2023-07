«Quando i migranti eravamo noi» | ovvero come si crea un falso storico

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 9 luglio 2023) La massiccia immigrazione extracomunitaria sta suscitando un acceso dibattito politico-culturale, spesso alimentato da autentici «miti», destituiti di ogni fondamento razionale, la cui finalità è di giustificare il presente attraverso la consapevole manipolazione del passato. L’emigrazione italiana Iniziamo con l’affermare che non è possibile alcun paragone tra le migrazioni di millenni o secoli fa e quelle attuali,viene costantemente ripetuto nei programmi televisivi o sulla stampa quotidiana. Quello che manca sempre, in pseudo-ragionamenti di questo tipo, viziati dal «politicamente corretto», è sempre la storicizzazione dei fenomeni, la contestualizzazione dei fatti a cui ci si riferisce, nella loro specifica dimensione spaziale e culturale. Bisogna ribadire che non è possibile sovrapporre, ad esempio, le migrazioni indoeuropee dell’età del bronzo o del ...