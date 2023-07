Quali sono le sostanze rilevate nel sangue della 22enne che ha denunciato per violenza sessuale il figlio di Ignazio La Russa

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) Nelle analisi mediche effettuate allache haLeonardo Apache Ladell’attuale presidente del Senato, dinon sarebbero state trovate tracce di droga dello stupro. A riferirlo è La Verità, che ricorda anche come la– figlia di una giornalista – aveva riferito ai medici dell’associazione Donna aiuta donna di aver assunto cannabis e cocaina prima di incontrare Leonardo La, oltre a psicofarmaci come l’ansiolitico Xanax, e l’antidepressivo fluoxetina. Dichiarazioni chestate confermate, secondo quanto riporta la testata, dalle analisi. La giovane, che ha dichiarato ai carabinieri di essersi risvegliata nuda e in stato confusionale nel letto ...