è uno che non. Io lo conosco dagli anni '90, con lui parlo tedesco, lo parla benissimo. Andavamo a Leningrado in un paio di ristoranti in cui si pagava solo in valuta straniera mentre ...L'esasperazione dei collaboratori: è c'è chi siper non stare in quarantena . Quattro tamponi molecolari e due test degli anticorpi Covid - 19: le misure estreme dicontro il ...è uno che non. Io lo conosco dagli anni '90, con lui parlo tedesco, lo parla benissimo. Andavamo a Leningrado in un paio di ristoranti in cui si pagava solo in valuta straniera mentre ...

Putin licenzia il generale Gerasimov dopo la rivolta della Wagner: 17 i comandanti sostituiti in un anno ilmessaggero.it

Ancora un cambio di rotta al Cremlino. L'obiettivo è quello di contrastare la controffensiva ucraina e vincere la guerra. Il presidente russo Vladimir Putin ha rivoluzionato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...