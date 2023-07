Pullman in fiamme sull’A12 | autostrada chiusa fra i caselli di Genova Nervi e Recco Traffico bloccato

(Di domenica 9 luglio 2023) L’A12 è statanel tratto tradopo che unè scoppiato inall’interno di una galleria. Ilnel tratto èin entrambe le direzioni. Autostrade per l’Italia ha spiegato in una nota che “alle ore 17:40 circa, sull’A12– Sestri Levante è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso train direzione, a causa di uninall’interno della galleria Giugo al km 15”. Secondo Aspi “sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del ...

Unha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi, in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le. L'...Unha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le. A causa ...19.00 A fuoco unin galleria A12 Unha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12, nel tratto tra Recco e Nervi, verso Genova. I vigili del fuoco hanno domato le, ma nel tunnel si è creato un fumo denso ...

Pullman in fiamme sulla A12, intossicati in galleria. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni Genova24.it

Un pullman ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo sulla A12, nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ...L’autostrada A12 è stata chiusa nel tratto tra Genova Nervi e Nervi dopo che un pullman è scoppiato in fiamme all’interno di una galleria. Il traffico nel tratto è bloccato in entrambe le direzioni.