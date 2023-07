Pullman in fiamme sull’A12 | autostrada chiusa fra i caselli di Genova Nervi e Recco Diversi intossicati

(Di domenica 9 luglio 2023)infra idi. Traffico bloccato L’A12 è statanel tratto tradopo che unè scoppiato inall’interno di una galleria. Il traffico nel tratto è bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i passeggeri che hanno respirato il fumo dentro la galleria. Tutti sono stati messi in sicurezza, così come gli automobilisti che stavano percorrendo in quel momento il tunnel. L’autista del mezzo è stato ricoverato in camera iperbarica mentre gli altri passeggeri ...

Pullman in fiamme sull’A12: dieci tra feriti e intossicati. Chiuso il tratto tra i caselli di Recco e Nervi. … Il Secolo XIX

