PSG | Sergio Rico torna a parlare dopo il coma | «Miglioro giorno dopo giorno»

(Di domenica 9 luglio 2023) Il portiere del PSG,– sui propri social –l’incidente a cavallo e ilBuone notizie per il PSG:il, indottol’incidente a cavallo, il portieresui propri social. Di seguito le sue parole. «Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno mostrato il loro amore in questi giorni difficili. Continuo a lavorare sul mio recupero che migliora diin. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di vedervi presto»

