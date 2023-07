Psg | per l’Equipe vicina la cessione di Icardi al Galatasaray

(Di domenica 9 luglio 2023) Mauropotrebbe proseguire la sua avventura al. Secondo quanto riportato dalle colonne de, il centravanti argentino sarebbe vicino allaa titolo definitivo per 10 milioni di euro da versare nelle casse del Psg. L’ex capitano dell’Inter era stato ceduto in prestito alnella scorsa stagione, segnando 23 gol in 26 presenze collezionate. SportFace.

Commentaprimo Il sogno di tornare in Italia resta, al momento, nel cassetto, perché con ogni probabilità Mauro Icardi continuerà la sua carriera in Turchia. Più precisamente al Galatasaray , dopo l'ottima ...Il 63% dei francesi ha una buona opinione dell'attaccante del(74%gli appassionati di calcio) ma sono il 36% ad averne una cattiva opinione. Soprattutto, la sua immagine si sta gradualmente ...... Roberto Calenda, con il quale però non è stato trovato l'accordoil rinnovo (il contratto ... Nel frattempo, sullo sfondo c'è il Real a caccia di un dopo Benzema, ilche è alle prese con il ...

In Francia è scoppiato il caso Mbappé : l'attaccante ha ancora un anno di contratto con il Psg, ma non le ha mandate a dire al club . Ad infiammare l'ambiente… Leggi ...Mauro Icardi continuerà a vestire la maglia del Galatasaray: i turchi acquisteranno l'attaccante dal PSG per 10 milioni di euro.