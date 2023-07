Psg | ex Dt Leonardo | “Mbappé lasci il club E’ un grande giocatore ma non un leader”

(Di domenica 9 luglio 2023) “Per il bene del Psg credo che sia arrivato il momento giusto che MbappèParigi, qualsiasi cosa succeda”. Sono state queste le dure dichiarazioni di, in un’intervista riata a L’Equipe. “Gioca con noi da 6 anni e in questo periodo cinquediversi hanno vinto la Champions League, nessuno di loro aveva Kylian in squadra, questo vuol dire che si può vincere anche senza di lui”. Poi ha concluso: “Non ho nessun rancore nei suoi confronti, ma i suoi comportamenti hanno dimostrato che non è capace a guidare la squadra, è unma non un”. SportFace.

Nel giorno in cui ilcede ICARDI al Galatasaray per 10 milioni e ufficializza l'acquisto dal Bayern, per 40 milioni, ...il Santos ha promesso di dare una risposta in tempi brevi per MARCOS. ......acquisto del Milan) arriva Diallo per 28 e un anno dopo anche la sua cessione per 32 milioni al... la 'grande' partenza dell'anno è Omer Toprak al Werder Brema per 4 milioni seguito da...Due posizioni dopo anche Gianluigi Donnarumma del. Nella top ten dei terzini destri spicca, al ... Theo Hernandez (Milan), al secondo posto eSpinazzola (Roma), al decimo. Nessun italiano ...

Leonardo duro con Mbappé: 'Non è un leader e un trascinatore. È ... Calciomercato.com

Intervistato da L'Equipe l'ex direttore generale e ds del Paris Saint Germain, colui che portò a Parigi Kylian Mbappè strappandolo al Monaco, è tornato a parlare proprio del futuro della stella del PS ...Nel giorno in cui il Psg cede ICARDI al Galatasaray per 10 milioni e ufficializza l'acquisto dal Bayern, per 40 milioni, di LUCAS HERNANDEZ, infortunatosi con la Francia ai Mondiali in Qatar e non anc ...