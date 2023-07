Psg | Di Canio commenta il caso Mbappé | “Comportamento indecente | si vergogni”

(Di domenica 9 luglio 2023) Sarà un’estate rovente per il futuro di Kylian, promesso al Real Madrid ma legato da un altro anno di contratto al Psg. Il fenomeno francese, però, pare aver contro buona parte della squadra e dell’opinione pubblica. Tra questi c’è Paolo Di, che ai microfoni di Sky Sport hato così. “Il Psg si è messo in questa situazione, lo ha viziato ed è diventato un brand mondiale, ci è già caduto l’anno scorso e orafa ancora le bizze – le sue parole – Verrà ceduto se non rinnoverà. Possiamo parlare degli errori del Psg ma c’è anche l’indecenza del ragazzo. La definisco indecenza perché se n’è approfittato già l’anno scorso e ora vuole giocare un anno e poi andare via da svincolato per guadagnare al Real Madrid”. E ancora: “Una vergogna assoluta chesi comporti così dopo aver ...

Commenta per primo L'ex calciatore Paolo Diha commentato così a Sky la delicata situazione legata a Kylian Mbappé , ormai separato in casa al Paris Saint - Germain: 'Ti ci sei messo tu,, in questa situazione, l'hai viziato ed è ...Parlando a Sky Diha stroncato in tutto e per tutto l'ex, contraddicendo il pensiero di Allegri . Per DiRabiot è sempre impalpabile Diparte dalle parole di Allegri che, dopo ...Commenta per primo L'ex calciatore Paolo Diha commentato così a Sky la delicata situazione legata a Kylian Mbappé , ormai separato in casa al Paris Saint - Germain: 'Ti ci sei messo tu,, in questa situazione, l'hai viziato ed è ...

Di Canio duro su Mbappé e PSG: “Lo hanno viziato, lui indecente” Calcio in Pillole

Paolo Di Canio, ex calciatore ed oggi opinionista e commentatore, parla a Sky Sport di Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, due nuovi acquisti rossoneri arrivati dal Chelsea: ...Incredibile sfogo di Mbappe che è uscito alla scoperto con delle pessime dichiarazioni che hanno sconvolto il mondo del calcio e acceso ancor di più il calciomercato ...